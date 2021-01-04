Суточный прирост больных COVID-19 показал второй результат в мире за все время пандемии

3 января в мире зарегистрировали, по данным Всемирной организации здравоохранения, 740 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

Пандемией распространение COVID-19 объявили в марте 2020 года Фото: ЕРА

Суточный прирост инфицированных коронавирусом 3 января оказался в мире вторым по численности за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В этот день зарегистрировано 740 тыс. новый инфицирований.

Больше было только 20 декабря 2020 года. По уточненным данным – более 841 тыс.

С начала пандемии число случаев COVID-19 превысило, по данным ВОЗ, отметку в 83 млн.

Скриншот: covid19.who.int

По числу инфицирований продолжают лидировать США (ВОЗ сообщает о 19,97 млн случаев), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).

3 января в мире скончались 12,5 тыс. пациентов с COVID-19, за все время пандемии – более 1,83 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.