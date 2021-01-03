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В Чехии всех желающих начнут вакцинировать от COVID-19 с февраля

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что с 1 февраля все желающие смогут зарегистрироваться в системе резервации на вакцинацию.

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Бабиша первого в Чехии вакцинировали от коронавируса
Бабиша первого в Чехии вакцинировали от коронавируса
Фото: EPA

В Чехии с 15 января люди старше 80 лет, а также сотрудники медицинских и социальных служб смогут зарегистрироваться в системе резервации на вакцинацию. С 1 февраля она станет доступна для всех граждан. Об этом 3 января заявил CNN Prima News премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По словам Бабиша, после 1 февраля приоритет в очереди на вакцинацию получат сотрудники полиции, фельдшеры и учителя. Будут также учитывать возраст и состояние здоровья желающих получить прививку, отметил он.

Премьер-министр рассказал, что необходимо вакцинировать 60% граждан, чтобы справиться с пандемией. Он отметил, что хочет, чтобы до конца сентября привили необходимое количество граждан.

27 декабря Бабиш первым в Чехии вакцинировался препаратом Pfizer/BioNTech от коронавируса. Он рассказал, что после прививки у него повысилась температура до 37°. По его словам, других побочных эффектов у него не было.

В странах Европейского союза, в том числе в Чехии, 27 декабря официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 3 января коронавирусом в мире заразилось 84,6 млн человек, из них 1,8 млн скончались, более 47,6 млн выздоровели.

В Чехии заболело более 740 тыс. человек, из которых 11,9 тыс. скончались, более 612,2 тыс. выздоровели.

Теги: медицина, вакцинация, Андрей Бабиш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, прививки
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