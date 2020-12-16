Чехия запустила массовое тестирование на COVID-19

В Чехии началась кампания массового тестирования на коронавирусную инфекцию. Всех желающих приглашают сдать быстрый тест на антигены с 16 декабря по 15 января, сообщило министерство здравоохранения страны в Facebook 15 декабря.
Тестирование могут пройти все, кто участвует в государственной программе медицинского страхования. Сдать тест повторно можно каждые следующие пять дней.
Людям предлагают выбрать ближайший центр тестирования (точка сбора проб в амбулаториях). Список центров доступен на сайте министерства.
Желающие пройти тест на коронавирус должны бронировать дату тестирования и время заранее. Результат теста можно будет узнать на месте уже через двадцать минут, пишет чешский портал iDNES.cz 16 декабря.
Тестирование на антигены оплачивается медицинскими страховыми компаниями. В пункты нужно приходить с документами и предоставить свои контакты для регистрации.
На сегодняшний день в Чехии провели более 350 тыс. тестов на антигены, в результате которых выявили 10 тыс. зараженных коронавирусом, привел статистику портал.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Чехии по состоянию на 16 декабря коронавирусом заразились 594 тыс. человек. Умерли от COVID-19 в стране уже почти 10 тыс., а более 516 тыс. пациентов выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.