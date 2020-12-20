Чехия начнет вакцинацию от COVID-19 в конце декабря

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что 27 декабря в стране стартует вакцинация от коронавирусной инфекции, к этому времени Чехия должна получить вакцину.

Чехия ведет переговоры о поставке еще одной поставки от Pfizer в объеме 19,5 тыс. доз Фото: EPA

Вакцинацию от COVID-19 в Чехии планируют начать 27 декабря, если накануне в страну прибудет партия вакцин. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщили Ceske Noviny.

Бабиш считает, что Чехия готова к вакцинации. Сам премьер-министр собирается сделать прививку, это решение должен одобрить его врач на следующей неделе.

По информации журналистов, министр здравоохранения Чехии Ян Блатны заявил, что партию вакцин ожидают 26 или 27 декабря. Речь идет о 10 тыс. доз, их распределят между Богемией и Моравией.

Чехия ведет переговоры о поставке еще одной поставки от Pfizer в объеме 19,5 тыс. доз.

За прошедшие сутки, 19 декабря, COVID-19 в мире подтвердили у 616,2 тыс. человек, умерло от коронавируса 10,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

С начала пандемии болезнь подтвердили у 76,4 млн человек, из которых 1,69 млн умерли, а более 43 млн выздоровели.

В Чехии на 20 декабря выявено более 624 тыс. инфицированных, 10,3 тыс. умерли, 533,3 тыс. выздоровели.