За сутки COVID-19 в мире заболели 616 тыс. человек

В мире с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 76,3 млн человек, из которых 1,69 млн умерли, а 43 млн выздоровели.

За прошедшие сутки, 19 декабря, COVID-19 в мире подтвердили у 616,2 тыс. человек, умерли от коронавируса 10,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

Всего с начала пандемии болезнь подтвердили у 76,3 млн человек, из которых 1,69 млн умерли, а 43 млн выздоровели.

Страной с наибольшим числом инфицированных остаются США – 17,7 млн.

В пятерку стран с наихудшей эпидемической ситуацией входят также Индия (10 млн случаев), Бразилия (7,2 млн), Россия (2,8 млн) и Франция (2,5 млн).

Также более миллиона случаев болезни зафиксировали в Великобритании, Турции, Италии, Испании, Аргентине, Германии, Колумбии, Мексике, Польше и в Иране.

Украина по числу инфицированных находится на 17-м месте в мире. По состоянию на 20 декабря в стране подтверждено 964 448 случаев коронавирусной инфекции, из них 8 325 – за последние сутки. Скончалось 16 585 пациентов с COVID-19, выздоровело – 581 162.