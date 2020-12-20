В США начались поставки вакцины Moderna

Генерал армии США Густав Перна заявил, что на следующей неделе в 3,7 тыс. населенных пунктов США начнут доставять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

В США одобрили две вакцины от коронавируса Фото: EPA

В США начались поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании Moderna. Об этом 19 декабря во время брифинга заявил генерал армии США Густав Перна, сообщает CNBC.

По его словам, на следующей неделе в США должны доставить вакцину в 3,7 тыс. населенных пунктов. Первые дозы попадут к медикам 21 декабря.

США в общей сложности уже выделили 7,9 млн доз вакцин Pfizer и Moderna для распространения по всей территории страны, заявил он.

Генерал отметил, что до конца 2020 года планируют доставить 20 млн доз вакцины Moderna.

18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря в стране выявлено 17,5 млн случаев COVID-19, умерло более 315 тыс. человек.



