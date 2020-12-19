В США двум медработникам стало плохо через несколько минут после введения вакцины Pfizer

У двух медицинских работников на Аляске, которым ввели вакцину от коронавируса компании Pfizer, наблюдались симптомы острой аллергии.

У двух медработников больницы на Аляске через несколько минут после введения вакцины от коронавируса компании Pfizer проявились симптомы острой аллергии. Об этом 16 декабря сообщила газета The New York Times.

Так, у женщины средних лет через 10 минут вакцина спровоцировала анафилактический шок: у нее появились сыпь, одышка, участился пульс. После инъекции адреналина симптомы исчезли, но затем проявились снова. Медработницу положили в реанимацию и стали вводить стероиды и эпинефрин. Она провела под надзором двое суток, после чего ее выписали.

У сотрудника той же больницы через 10 минут после получения вакцины появились отечность глаз, головокружение и першение в горле. В течение часа мужчина пришел в норму.

На момент выхода публикации NYT в этой больнице использовали 144 дозы вакцины. Аллергия – одна из возможных побочных реакций при использовании препарата. В Pfizer заявляли, что анафилактическая реакция на вакцину у пациентов наблюдается крайне редко.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря в стране выявлено почти 17,5 млн случаев COVID-19, умерло более 313 тыс. человек.