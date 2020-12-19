Число умерших от коронавируса в России превысило 50 тыс. человек

Россия стала девятой страной мира, в которой число жертв эпидемии коронавирусной инфекции превысило 50 тыс. человек.

В России за сутки от COVID-19 умерло 585 человек Фото: EPA

В России подтверждено более 50 тыс. связанных с коронавирусом смертей. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, за последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось 585 человек, общее число умерших достигло 50 347 человек. Таким образом, Россия стала девятой страной мира, в которой от коронавируса скончалось свыше 50 тыс. пациентов.

Всего с начала пандемии в РФ было подтверждено 2,82 млн случаев инфицирования COVID-19 (28 209 из них – за последние сутки). К 19 декабря выздоровело 2,25 млн заболевших (более 26 тыс. – за прошедшие 24 часа).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря коронавирусом в мире заразилось 75,73 млн человек, из них более 1,67 млн умерли, 42,7 млн заболевших выздоровели.