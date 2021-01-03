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"Всех держат за дураков". Степанов самовольно определил поставщика вакцины от COVID-19 – глава "Медзакупок Украины"

Украина могла получить цену минимум на $1 ниже и два контракта на поставки двух разных вакцин, если бы "Медицинские закупки Украины" вели переговоры самостоятельно, заявил руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов.

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Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech
Фото: ЕРА

Руководитель государственного предприятия (ГП) "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Украины Максима Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. Об этом Жумадилов сообщил на своей странице в Facebook 3 января.

По его словам, для Украины производители должны были зарезервировать около 40 млн доз вакцин, чтобы страна не была в "мировых аутсайдерах". Кроме 8 млн доз по программе COVAX, заказы препаратов на коммерческой основе должны были достичь 32 млн доз. Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели ноль, констатировал Жумадилов.

Руководитель "Медицинских закупок" добавил, что с весны нужно было подписать как минимум четыре – пять соглашений с несколькими производителями вакцин от коронавируса, сделанных по разным технологиям. Кроме этого, надо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые в случае невыполнения производителем стали бы основанием для отказа от препарата.

В итоге Минздрав уполномочил госпредприятие проводить закупки вакцины только 10 декабря.

https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580

"В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава. Но не министром", – отметил глава "Медзакупок".

"Далее интереснее. 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра (Дениса Шмыгаля) сообщает, что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, потому что госпредприятие требует – внимание – банковскую гарантию на предоплату", – написал Жумадилов.

После звонка Степанова Шмыгаль поручил "Медзакупкам" работать с рынком исключительно через Минздрав.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", – отметил он.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор. Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (МОЗ) и закупочного агентства.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на $1 ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. По состоянию на сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один", – заключил Жумадилов.

Он также заявил, что Минздрав не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения. Все закупки Минздрава последних лет – это канцелярия, интернет, ремонтные работы по офису. Для нужд системы здравоохранения в прошлом году Степанов провел лишь одну закупку, а именно по костюмам биозащиты импортного производства. В результате такой закупки товар не прибыл вовремя и не прошел сертификацию, добавил директор ГП.

"Минздрав не может концентрировать в себе полномочия по определению предмета закупки и одновременно определения контрагента по его поставке. Слишком велик соблазн для чиновников, которые за годы тяжелой работы на государственных должностях наработали Rolex и Breguet, Lexus и Range Rover. Неприятно, когда страну и всех налогоплательщиков держат за дураков", – подчеркнул глава "Медзакупок".

С января единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации – подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины, считает он.

"Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказе вакцин, я не планирую", – сказал глава ГП.

28 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 годаУкраина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной.

Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе либо в США, ЕС, Бразилия или Турции.

Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.

В Украине на утро 3 января подтвердили почти 1,07 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 5038). Умерло от этой болезни 18,7 тыс. пациентов, а выздоровело 722,6 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, импорт, вакцинация, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Медзакупки
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