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Бригады cкорой помощи выезжают на половину вызовов, в госпитализации нуждается каждый четвертый – Минздрав

Бригады скорой медпомощи в Украине выезжают на 15 тыс. вызовов за сутки, хотя вызывают их в два раза чаще, сообщил руководитель экспертной группы по экстренной медпомощи Минздрава Александр Данилюк.

В Минздраве считают, что пациенты часто преувеличивают тяжесть своего состояния и "перегружают" систему
В Минздраве считают, что пациенты часто преувеличивают тяжесть своего состояния и "перегружают" систему
Фото: depositphotos.com

Скорая помощь ежедневно принимает 30 тыс. вызовов, но бригады выезжают в половине случаев, так как украинцы зачастую преувеличивают тяжесть своего состояния, заявил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи директората медицинских услуг Минздрава Александр Данилюк. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, служба скорой помощи ежедневно обрабатывает 30−33 тыс. звонков, в половине случаев выезжает бригада.

Он уточнил, что в эти примерно 15 тыс. выездов бригад экстренной медпомощи, которые происходят в Украине в сутки, входят и связанные с COVID-19. 

В то же время, по его словам, только 26% звонящих пациентов нуждаются в госпитализации.

"То есть в среднем 74% пациентов, которые звонили на "103", не требуют госпитализации, не нуждаются в большинстве даже выезда бригады. Но, к сожалению, часто пациенты преувеличивают тяжесть своего состояния, и это также загружает систему и может вызвать ситуации, когда к пациенту с инсультом бригада может прибыть невовремя, потому что поехала на повышенное давление", – подчеркнул эксперт. 

На вопрос агентства, не случалось ли, что бригады отказывались ехать на вызов к пациентам с коронавирусом, Данилюк заявил, что не знает о таких случаях. Он отметил, что COVID-19 – не единственная опасная инфекция, с которой приходится сталкиваться сотрудникам скорой помощи. 

"Каких-то отказов от работы, от выезда практически не встречалось, за исключением пожилых людей, работающих в группе риска. Поэтому мы с первых дней рекомендовали не привлекать работников бригады старшего возраста к пациентам с подозрением на коронавирус, потому что они в группе риска", – сказал Данилюк. 

В мае 2019 года Минздрав Украины начал первый этап трансформации системы экстренной медицинской помощи. На реализацию пилотного проекта реформирования в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в госбюджете было предусмотрено 922,5 млн грн.

Одной из задач реформирования было названо обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит получать информацию о состоянии каждого вызова в определенное время.

В декабре 2020 года в Украине ввели новые критерии вызова скорой помощи

Теги: медицина, Александр Данилюк, скорая помощь, медики, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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