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В Украине ввели новые критерии вызова скорой помощи

В зависимости от состояния пациента обращения за скорой медицинской помощью будут делить на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

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Норматив прибытия медицинских бригад к пациентам в критическом состоянии должен составлять 10 минут
Норматив прибытия медицинских бригад  к пациентам в критическом состоянии должен составлять 10 минут
Фото: pixabay.com

Кабинет Министров Украины поддержал решение о введении дополнительных критериев вызова "скорой" по приоритетности оказания медицинской помощи. Об этом 16 декабря в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В зависимости от состояния пациента обращение в "скорую" будет определяться как критическое, экстренное, неэкстренное и непрофильное.

"Это позволит снизить уровень смертности, так как устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием. Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру", – отметил премьер.

В мае 2019 года Минздрав Украины начал первый этап трансформации системы экстренной медицинской помощи. На реализацию пилотного проекта реформирования в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве в госбюджете было предусмотрено 922,5 млн грн.

Одной из задач реформирования было названо обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит получать информацию о состоянии каждого вызова в определенное время.

В Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе экстренной медпомощи, "скорая" будет выезжать на вызовы без привязки к области. Об этом 31 июля сообщил министр здравоохранения Украины Степанов.

Степанов 1 августа в в ходе рабочей поездки в Ровенскую область заявил, что в Украине нормативам соответствуют 31% вызовов скорой помощи.

"Мы хотим, чтобы в следующем году этот показатель был минимум 60% и в дальнейшем довести его до 75–80% в течение еще двух лет", – сказал глава Минздрава.

Теги: Украина, Кабинет Министров, медицина, смертность, скорая помощь, Денис Шмыгаль
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