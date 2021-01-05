Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек

В мире по состоянию на утро 5 января коронавирус подтвержден почти у 85 млн 654 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
1 млн 853 тыс. человек умерли, 48,1 млн – выздоровели.
Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.