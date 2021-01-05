ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Медзакупкам" "выкручивают руки". Госпредприятие обвиняет Минздрав в блокировке работы

В ГП "Медицинские закупки Украины" публично обратились к Кабмину и Минздраву с просьбой разблокировать работу.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава "Медзакупок" Арсен Жумадилов отметил, что ситуация повторяется не впервые
Глава "Медзакупок" Арсен Жумадилов отметил, что ситуация повторяется не впервые
Фото: Arsen Zhumadilov / Facebook

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" не может работать, так как документы на его финансирование не утверждены. Об этом заявляет пресс-служба предприятия в Facebook.

В сообщении говорится, что с начала 2021 года у госпредприятия нет финансирования, так как Министерство здравоохранения Украины не утвердило нужный документ – временный план использования бюджетных средств на 2021 год.

Без согласования этого документа, пояснили в пресс-службе, предприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства, закупленные по госпрограммам, защитные маски и костюмы, экспресс-тесты на коронавирус. Оно не может подписывать и обмениваться документами с поставщиками и госструктурами. Под угрозой также функционирование системы MedData, поскольку серверам, на которых находится информация из сотен больниц и лабораторий, не хватает мощности.

"Медзакупки" обратились к Кабмину и Минздраву с просьбой безотлагательно утвердить такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год. В предприятии подчеркнули, что промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, наносит ущерб репутации ГП как надежного закупщика.

Руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook также прокомментировал ситуацию: "Теперь это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, установления медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и тому подобное. Выкручивание рук за счет других", – написал он.

https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158180057944580

Жумадилов отметил, что ситуация с затягиванием финансирования уже имела место в 2020 году.

В 2020 году в Минздраве отказали "Медзакупкам" в согласовании закупки защитных костюмов для врачей, заявив, что госпредприятие не предоставило документы, подтверждающие качество.

26 марта Жумадилов заявлял, что Минздрав блокирует процесс закупок необходимого для борьбы с коронавирусом. Тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование на госпредприятии.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, лекарства, Минздрав, Медзакупки, Арсен Жумадилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В 2015 году Минздрав передал закупки лекарств по 12 государственным программам трем международным организациям
ДЕНЬГИ
На сэкономленные при закупках лекарств средства Минздрав Украины решил дополнительно закупить препараты для людей с орфанными болезнями
3 июня, 2019 13.17
Калинчук предполагает, что в Минздраве решили провести тендеры таким образом, чтобы получить "ожидаемый результат"
ОБЩЕСТВО
Минздрав Украины намерен неэффективно потратить 5,3 млрд грн – бывший замглавы Одесской ОГА
18 августа, 2020 12.16
В Украине будут маркировать лекарства
ОБЩЕСТВО
Лекарства в Украине будут маркироваться специальным кодом для защиты от подделок – Минздрав
3 апреля, 2019 19.42
Программа "Доступные лекарства" действует в Украине с 1 апреля 2017 года
ОБЩЕСТВО
Пациенты смогут получить медикаменты по программе "Доступные лекарства" с помощью электронного рецепта – Минздрав Украины
1 апреля, 2019 19.35
По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено 4,2 млн
ОБЩЕСТВО
Минздрав Украины расширил перечень бесплатных лекарств на 14 позиций
16 августа, 2019 14.48 |обновлено
Директор ГП Арсен Жумадилов заявлял, что Минздрав блокирует закупки, министр после этого заявления поручил начать служебное расследование
Директор "Медицинских закупок Украины" не предоставляет Минздраву документы о закупках защитных костюмов для врачей – СМИ
17 апреля, 2020 21.28  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике"
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике"
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS