"Медзакупкам" "выкручивают руки". Госпредприятие обвиняет Минздрав в блокировке работы

В ГП "Медицинские закупки Украины" публично обратились к Кабмину и Минздраву с просьбой разблокировать работу.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" не может работать, так как документы на его финансирование не утверждены. Об этом заявляет пресс-служба предприятия в Facebook.

В сообщении говорится, что с начала 2021 года у госпредприятия нет финансирования, так как Министерство здравоохранения Украины не утвердило нужный документ – временный план использования бюджетных средств на 2021 год.

Без согласования этого документа, пояснили в пресс-службе, предприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства, закупленные по госпрограммам, защитные маски и костюмы, экспресс-тесты на коронавирус. Оно не может подписывать и обмениваться документами с поставщиками и госструктурами. Под угрозой также функционирование системы MedData, поскольку серверам, на которых находится информация из сотен больниц и лабораторий, не хватает мощности.

"Медзакупки" обратились к Кабмину и Минздраву с просьбой безотлагательно утвердить такие документы, как номенклатура товаров к закупке, паспорта бюджетных программ и план использования бюджетных средств на 2021 год. В предприятии подчеркнули, что промедление подвергает опасности пациентов, создает неудобства поставщикам, наносит ущерб репутации ГП как надежного закупщика.

Руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook также прокомментировал ситуацию: "Теперь это не только вопрос закупок этого года. Это также вопрос непрерывности поставок и отгрузок лекарств и средств индивидуальной защиты, установления медицинского оборудования в опорных больницах страны, работы информационно-аналитических систем и тому подобное. Выкручивание рук за счет других", – написал он.

Жумадилов отметил, что ситуация с затягиванием финансирования уже имела место в 2020 году.

В 2020 году в Минздраве отказали "Медзакупкам" в согласовании закупки защитных костюмов для врачей, заявив, что госпредприятие не предоставило документы, подтверждающие качество.

26 марта Жумадилов заявлял, что Минздрав блокирует процесс закупок необходимого для борьбы с коронавирусом. Тогдашний министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование на госпредприятии.