В Украине могут пересмотреть ужесточение карантина в январе – СМИ

В Офисе президента Украины накануне запланированного ужесточения карантинных ограничений проводят "тщательную оценку трендов количества заболевших" коронавирусом, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Офисе президента Украины. Действие "карантина зимних каникул" запланировано с 8 января до 00.00 25 января.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 млн человек Фото: EPA

В Украине могут пересмотреть ужесточение карантина, запланированного на 8–24 января. Об этом 5 января сообщило "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Офисе президента Украины.

По данным источника, в правительстве анализируют статистику по заболевшим коронавирусом. Сейчас проводят "тщательную оценку трендов количества заболевших", добавил он.

Соответствующее решение примут 7 января, рассказал источник.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 выздоровели. За сутки провели 39 286 тестов (24 154 – методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,645 млн ПЦР-тестов.