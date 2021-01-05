Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2021
 
Новости

Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня

Украинская ведущая Василиса Фролова рассказала о своем неприятном опыте общения с врачами одного из киевских родильных домов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фролова: What?
Фролова: What?
Фото: vasyafrolova / Instagram

Украинская ведущая Василиса Фролова 5 января в Instagram сообщила, что во время беременности планировала наблюдаться у врачей Киевского городского родильного дома №7, но вскоре вынуждена была сменить решение.

"Я честно и откровенно сказала, что верю в медицинскую реформу, надеюсь на квалификацию специалистов в лучшем перинатальном центре страны, на что мне уже тогда ответили пренебрежительной улыбкой и отказались предоставлять личный телефон моего врача", – поделилась впечатлениями ведущая.

По словам Фроловой, она старалась быть толерантной каждый раз во время посещения доктора, но, когда заразилась коронавирусом и не смогла проконсультироваться со своим врачом по телефону, вынуждена была сменить клинику и доктора.

"Когда я заболела COVID-19, отменила визиты, но мне нужна была консультация врача по результатам анализов. Представьте, я не могла дозвониться до своего врача три дня. В очередной раз, когда попросила мне позвонить, случайно услышала ее голос. Она, как всегда свысока, ответила: "Да не могу я с ней говорить, меня вообще главврач вызывает". Без лишних церемоний мне отрезали: "Она не хочет с вами разговаривать" – и бросили трубку! What?" – описала свой разговор Фролова.

В ноябре 2020 года ведущая заявила, что ждет первенца, назвав будущего ребенка корониалом. Фролова не уточнила, кто является отцом будущего ребенка. В конце декабря ведущая сообщила, что заразилась коронавирусом.

Теги: беременность, актриса, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Василиса Фролова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике"
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике"
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS