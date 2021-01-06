Власти Тернополя отказываются ужесточать карантин с 8 января

В Тернополе фиксируется уменьшение числа людей, болеющих COVID-19, заявил мэр города Сергей Надал.

Надал: Принято решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше Фото: Андрій Тернопільський / Facebook

Мэр Тернополя Сергей Надал в комментарии изданию "Т1 Новини" заявил, что власти города не рекомендуют субъектам хозяйствования приостанавливать свою работу из-за запланированного Кабмином Украины локдауна.

По словам Надала, сегодня состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором заслушали представителей здравоохранения и педагогов.

"На протяжении последних дней у нас не то что нет роста количества больных, а у нас, наоборот, идет уменьшение количества людей, которые болеют, которые находятся в наших лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учебных заведений. Поэтому комиссия приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше", – подчеркнул городской голова.

Также Надал заявил, что с 11 января школьники возвращаются к учебному процессу. Младшие классы будут учиться ежедневно, а старшие – по смешанной форме обучения.

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Видео: Т1 Новини / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, 19 357 человек умерли, 761 898 выздоровели. За сутки госпитализировали 2978 человек.

В Тернопольской области за минувшие сутки зафиксирован 161 новый случай коронавируса.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать “карантин зимних каникул“. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).