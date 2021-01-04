Паниотто: Треть украинцев считают, что коронавирус – это политика, что его не существует

Многие люди в Украине не верят в эффективность вакцины от коронавируса, заявил в интервью "РБК-Украина" директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Треть украинцев считают, что коронавируса не существует, заявил в интервью "РБК-Украина" директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Что меня очень удивило: в исследовании, которое мы проводили в августе, 42% населения негативно относились к вакцинации. А тогда уровень заболеваемости был в восемь раз меньше, чем сейчас. Тогда ежедневно выявляли не менее 1,5 тыс. новых случаев, тогда как сегодня – примерно по 12 тыс. Так вот, за это время люди гораздо больше болеют, а сейчас те же самые 42% против вакцинации", – отметил Паниотто.

По его словам, многие люди не верят в эффективность вакцины от коронавируса.

"Мы спрашивали людей, почему они против вакцинации. Из них больше всего – треть – считают, что коронавирус – это политика, что его не существует и что он ничем не отличается от других вирусов. Есть и рациональные мысли: люди не верят, что за столь короткое время можно сделать безопасную и эффективную вакцину. Часть из той трети придерживается таких иррациональных взглядов из-за недоверия к власти. Еще часть – по моему мнению, из-за того, что мы вообще живем в эпоху постправды. Интернет, кроме многих положительных сторон, дает площадку разным верованиям – в тайное правительство, в сионских мудрецов", – подчеркнул Паниотто.

28 декабря 2020 года Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 года. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной.

Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе либо в США, ЕС, Бразилия или Турции.

Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.

По состоянию на 4 января 2021 года в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.