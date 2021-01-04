В Испании изобрели устройство, обнаруживающее коронавирус в воздухе

Если эффективность сенсора, разработанного учеными из двух университетов Валенсии, подтвердится, его можно будет использовать как систему превентивного контроля за распространением коронавируса, считают изобретатели.

Ученые из Политехнического университета Валенсии и Университета Валенсии разработали прототип биосенсора, который может обнаруживать коронавирус SARS-CoV-2 в воздухе. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Ассоциации университетов Валенсии.

"Разработанная нами система основана на масс-биосенсоре, который использует специфические антитела, способные обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе", – отметил один из авторов изобретения, профессор кафедры химии Политехнического университета Валенсии Анхель Макиэйра.

Для проверки работоспособности сенсора ученые использовали вирусоподобные частицы (VLP) – они имитировали SARS-CoV-2 (частицы содержали четыре структурных белка вируса), но не были заразными. Прибор успешно распознавал "вирус" при помощи антител, а, обнаружив его опасную концентрацию, подавал предупредительный сигнал, отметил один из участников исследования Аугусто Хусте.

По мнению ученых, если эффективность биосенсора подтвердится, его можно будет использовать как систему превентивного контроля для сдерживания эпидемии COVID-19, отслеживая наличие вируса в местах массового скопления людей. Они считают, что это позволит отказаться от использования ПЦР-тестов.

Прототип биосенсора сейчас проходит тестирование в университетской больнице в городе Кастельон-де-ла-Плана.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 4 января в мире коронавирусом заразилось более 85 млн человек, скончалось более 1,84 млн пациентов, еще почти 48 млн человек выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.