В Норвегии усилили карантин, вводится регистрация туристов

Объявляя о более жестких карантинных мерах, правительство объяснило, что инфекция "усиливается и распространяется в новые районы" страны.

С 4 января в Норвегии предварительно на две недели усилили карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 3 января проинформировало правительство страны.

"После Рождества мы стали свидетелями того, насколько меньше людей тестируется, а среди тех, кто тестируется, растет доля положительных тестов. Инфекция усиливается и распространяется на новые районы страны. Я прошу всех присоединиться к усилиям по предотвращению новой волны инфекции", – объяснила премьер-министр Эрна Сольберг.

В числе дополнительных ограничений, которые будут действовать в ближайшие две недели, – запрет на подачу алкоголя в ресторанах и на мероприятиях; переход на удаленную работу для всех, "кто может это сделать"; переход системы образования на дистанционное обучение; ограничение количества присутствующих на таких мероприятиях, как похороны (50 человек) и закрытые спортивные турниры (10).

Одновременно с внутренними карантинными ограничениями вводится система регистрации туристов из-за рубежа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились в общей сложности более 85 млн человек (в Норвегии – 50,7 тыс.), умерло более 1,8 млн пациентов с COVID-19.