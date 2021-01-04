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Орбан рассказал, будет ли Венгрия использовать российскую вакцину "Спутник V"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российская вакцина "Спутник V" "хороша, но ее недостаточно". Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что необходимый объем поставят Венгрии в январе – марте.

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Орбан: У Венгрии нет предела мощности для массовой вакцинации
Орбан: У Венгрии нет предела мощности для массовой вакцинации
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 января в эфире Kossuth Radio сообщил, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса из-за ее ограниченных производственных мощностей. Текст интервью опубликовал MTVI.

"Мы знаем, что российская вакцина ["Спутник V"] хороша, но ее недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей", – заявил Орбан.

Он добавил, что по сравнению с российской вакциной, китайская вакцина "вероятно, будет доступна раньше и в больших количествах".

"У Венгрии нет предела мощности для массовой вакцинации, он может быть установлен только количеством вакцин", – добавил премьер.

31 декабря руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявлял, что Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую у Китая. Он также объяснил отказ от российской вакцины "Спутник V" тем, что у России нет достаточных мощностей для производства препарата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг заявление Гуляша, заявив, что необходимый объем поставят Венгрии в январе – марте. РФПИ "работает над получением разрешений" регулирующих органов в Венгрии, сказал собеседник агентства ТАСС.

Информацию Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину "Спутник V", РФПИ назвал "еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ".

По информации министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, 28 декабря в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции вакциной производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.

Президент России Владимир Путин 11 августа заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 328,8 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 9,9 тыс. человек, а выздоровело более 157 тыс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, Европа, Всемирная организация здравоохранения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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