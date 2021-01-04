В мире уже больше 85 млн случаев коронавирусной инфекции

Странами с наибольшим количеством случаев COVID-19 являются США, Индия и Бразилия.

Число подтвержденных инфицирований коронавирусом превысило в мире отметку в 85 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение COVID-19.

На 4 января этот показатель – 85,136 млн.

В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (20,6 млн), Индия (10,3 млн), Бразилия (7,7 млн), Россия (3,2 млн) и Франция (2,7 млн).

С начала пандемии в мире скончались более 1,84 млн пациентов с COVID-19. Больше всего смертей зарегистрировано в США – более 351 тыс.

По числу инфицирований Украина находится на 16-м месте в мире. По состоянию на 4 января подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.