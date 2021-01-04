В Турции изобрели тесты, которые определяют коронавирус за несколько секунд

Новые турецкие тесты на коронавирус во время доклинических исследований показали 99-процентную эффективность.

Турецкие ученые изобрели систему тестирование на коронавирус Diagnovir, которая способна выявить вирус за 10 секунд. Об этом сообщает пресс-служба Билкентского университета.

Тест делают с помощью мазка из ротовой полости. Отобранный образец смешивают со специальным раствором и наносят на чип обнаружения патогенов. Если специальное биосенсорное устройство обнаруживает патоген, то тест меняет цвет, давая знать о наличии вируса в образце.

Среди основных преимуществ этих тестов – отсутствие необходимости мазков из глубоких областей горла и носа.

"Система показала 99-процентный успех в обнаружении вирусов в проведенных доклинических исследованиях. Мы уверены, что данная система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов", – говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что хоть этот тест и разработан специально для выявления коронавируса, но в будущем при помощи него можно будет выявлять и другие вирусы.

Ожидается, что массовое производство этих тестов начнется уже через два месяца.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.