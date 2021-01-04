В Турции изобрели тесты, которые определяют коронавирус за несколько секунд

Турецкие ученые изобрели систему тестирование на коронавирус Diagnovir, которая способна выявить вирус за 10 секунд. Об этом сообщает пресс-служба Билкентского университета.
Тест делают с помощью мазка из ротовой полости. Отобранный образец смешивают со специальным раствором и наносят на чип обнаружения патогенов. Если специальное биосенсорное устройство обнаруживает патоген, то тест меняет цвет, давая знать о наличии вируса в образце.
Среди основных преимуществ этих тестов – отсутствие необходимости мазков из глубоких областей горла и носа.
"Система показала 99-процентный успех в обнаружении вирусов в проведенных доклинических исследованиях. Мы уверены, что данная система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов", – говорится в сообщении.
Исследователи отмечают, что хоть этот тест и разработан специально для выявления коронавируса, но в будущем при помощи него можно будет выявлять и другие вирусы.
Ожидается, что массовое производство этих тестов начнется уже через два месяца.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 4 января подтверждено 85,3 млн случаев COVID-19, 1,8 млн человек умерло.