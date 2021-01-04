Порошенко – Зеленскому: Если делать всего тысячу тестов в день, можно выйти с видосиком, что коронавирус преодолен

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко считает, что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому "пора выбираться из теплой ванны".

Официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует реальной ситуации, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Порошенко отметил, что за последние дни количество тестирований на коронавирус резко упало.

"Вот посмотрите на последнюю доступную статистику – у них там несколько тысяч заболевших. Но обратите внимание на то, сколько тестирований сделано в этот день. 12 тысяч тестов. Так я вам посоветую: вы в следующий раз сделайте 1000 тестов. Получите 500 заболевших – и выходите с видосиками о том, что коронавирус уже преодолен", – иронично заявил Порошенко.

По словам политика, каждый день десятки людей обращаются к нему за неотложной помощью с госпитализацией – они не могут получить кислород, нет доступа к врачам, денег на лечение, есть проблемы с тестированием.

Порошенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "пора выбраться из теплой ванны".



"Я думаю, может мы в разных странах живем? Мы окружены человеческим горем, а они празднуют победу то над Россией, то над коронавирусом, то над Порошенко", – сказал политик.



Сам Зеленский еще в июне 2020 года утверждал, что у него нет дефицита информации о происходящем в стране, и он "точно не находится в теплой ванне".

На сегодняшнем совещании Зеленский поручил "всесторонне проанализировать" динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

По состоянию на 4 января 2021 года в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.