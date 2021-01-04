В больницах для пациентов с COVID-19 находится почти 23 тыс. украинцев – Минздрав

В Украине за последнюю неделю в больницы для инфицированных коронавирусом госпитализировали 12 318 человек, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине снизилось количество пациентов, которых госпитализировали за неделю в больницы для больных COVID-19. Об этом на брифинге 4 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"12 318 за прошлую неделю. Это меньше, чем на позапрошлой неделе, когда было госпитализировано 15 907 человек. Сейчас в наших больницах находится 22 802 пациента, которым предоставляется медицинская помощь", – сказал он.

По данным Минздрава на 4 января, в стране в больницах первой волны COVID-19 предусмотрено 66 тыс. койко-мест. Наибольший процент их заполненности – в Николаевской области (50,8%).

По состоянию на 4 января в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

За последнюю неделю в Украине провели на 27 тыс. тестирований меньше, чем неделей ранее.