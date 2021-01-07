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Мэр Тернополя, который отказывался вводить локдаун, изменил решение

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что если в течение следующих дней произойдет рост количества больных COVID-19, город перейдет в режим жесткого карантина.

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Надал: Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость
Надал: Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость
Фото: Сергій Надал / Facebook

Мэр Тернополя Сергей Надал, который накануне сообщил, что власти города отказываются вводить в городе локдаун с 8 января, сегодня в Facebook заявил, что вариант с усилением ограничений все-таки рассматривается.

"В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом "коронавирусная инфекция". Практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений. Коронавирус имеет свойство быстро распространяться, и мы уже не исключаем роста количества больных. После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения", – написал Надал.

По его словам, городские власти готовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни жителям Тернополя.

"Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных, мы приостановим решение комиссии [по чрезвычайным ситуациям], и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере. Мы никогда не будем рисковать здоровьем жителей нашей общины. Мы ежедневно мониторим ситуацию. Решения принимаются на основании оценки динамики заболеваемости. Это не тернопольское "ноу-хау". Это практика борьбы с пандемией всех цивилизованных стран. Если показатели заболеваемости уменьшаются – карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются – карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета Министров", – подчеркнул мэр.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1734174166766573

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 8997 новых случаев COVID-19Всего с начала эпидемии в стране заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505.

В Тернопольской области за минувшие сутки зафиксировано 198 новых случаев коронавируса.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Теги: Тернополь, эпидемия, Сергей Надал, карантин, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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