За сутки в Украине коронавирусом заразилось почти 9 тыс. человек

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505.

В Украине за сутки с коронавирусом госпитализировали 2567 человек Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки, 6 января, в Украине подтвердили 8997 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за сутки с коронавирусом госпитализировали 2567 человек, умерло от COVID-19 148 человек, выздоровело – 11 316 человек. 6 января провели 54 438 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).

Всего с начала эпидемии в стране заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505, проведено более 5,7 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 января в мире коронавирус подтвердили более чем у 87 млн человек, из них 1,9 млн человек умерли, 48,7 млн – выздоровели.