ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

За сутки в Украине коронавирусом заразилось почти 9 тыс. человек

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине за сутки с коронавирусом госпитализировали 2567 человек
В Украине за сутки с коронавирусом госпитализировали 2567 человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки, 6 января, в Украине подтвердили 8997 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за сутки с коронавирусом госпитализировали 2567 человек, умерло от COVID-19 148 человек, выздоровело – 11 316 человек. 6 января провели 54 438 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).

Всего с начала эпидемии в стране заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505, проведено более 5,7 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/853379488538381

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 января в мире коронавирус подтвердили более чем у 87 млн человек, из них 1,9 млн человек умерли, 48,7 млн – выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Филатов показал девятимесячного сына
Филатов показал девятимесячного сына
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS