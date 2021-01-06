ГОРДОН
 
 
Инфографика

Вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран. Инфографика

Вакцинацию от коронавируса начали в более чем 30 странах мира. Графику с информацией об этом с использованием данных Всемирной организации здравоохранения опубликовал 6 января портал "Слово і діло". Так, российскую вакцину используют в РФ, Беларуси, Бразилии, Аргентине и Гвинее, в США, Канаде и Евросоюзе – вакцины Pfizer и Moderna. На 5 января в мире было введено 14,56 млн доз вакцины.
 
| Сегодня 21.15
Теги: вакцинация, графика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
За контрабанду и контрафакт должно быть наказание, написал Зеленский
ПОЛИТИКА
Зеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду вакцины от COVID-19
Сегодня 18.27
Президент Украины Владимир Зеленский требует "максимально жесткой реакции" в случае подтверждения информации о незаконном ввозе в Украину вакцины против коронавируса.
Степанов подчеркнул, что в переговорах о поставке вакцин участвуют Минздрав, Зеленский и Министерство иностранных дел
ОБЩЕСТВО
Минздрав Украины планирует забрать у "Медзакупок" функцию покупки вакцин от COVID-19 – Степанов
Сегодня 17.22
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что публичная критика со стороны руководителя госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова процесса покупки вакцин дискредитирует страну.
Радуцкий (на фото) не подтверждает информацию Бродского
ПОЛИТИКА, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Радуцкий назвал "бредом" информацию Бродского о нелегальной вакцинации от коронавируса в Украине
Сегодня 17.08
Украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов, в том числе нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, тайно вакцинировались от коронавируса нелегально ввезенной в Украину вакциной Pfizer. Радуцкий пообещал сделать прививку "под камерами".
Шмыгаль: Первую партию вакцин получат врачи
ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО
"Буду вакцинироваться за свой счет". Шмыгаль отреагировал на информацию о возможной нелегальной вакцинации в Украине
Сегодня 15.28
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 января заявил, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения". Ранее украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины, в частности Шмыгаль, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Может, мы сейчас с вами говорим, а Путин уже мертв". Самые яркие цитаты Чичваркина из интервью Гордону
  "Может, мы сейчас с вами говорим, а Путин уже мертв". Самые яркие цитаты Чичваркина из интервью Гордону G
Третьякова: Всем нужно думать об обеспечении на старости и работать так долго, как позволяют силы
Третьякова: Всем нужно думать об обеспечении на старости и работать так долго, как позволяют силы G
Елена ПОСКАННАЯ
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS