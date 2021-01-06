Вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран. Инфографика

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 января заявил, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения". Ранее украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины, в частности Шмыгаль, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.