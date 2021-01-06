Вакцинацию от коронавируса начали более 30 стран. Инфографика
Вакцинацию от коронавируса начали в более чем 30 странах мира. Графику с информацией об этом с использованием данных Всемирной организации здравоохранения опубликовал 6 января портал "Слово і діло". Так, российскую вакцину используют в РФ, Беларуси, Бразилии, Аргентине и Гвинее, в США, Канаде и Евросоюзе – вакцины Pfizer и Moderna. На 5 января в мире было введено 14,56 млн доз вакцины.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что публичная критика со стороны руководителя госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова процесса покупки вакцин дискредитирует страну.→
Украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов, в том числе нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, тайно вакцинировались от коронавируса нелегально ввезенной в Украину вакциной Pfizer. Радуцкий пообещал сделать прививку "под камерами".→
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 января заявил, что "ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения". Ранее украинский бизнесмен Михаил Бродский заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины, в частности Шмыгаль, тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer.→
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