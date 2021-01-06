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Минздрав Украины планирует забрать у "Медзакупок" функцию покупки вакцин от COVID-19 – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что публичная критика со стороны руководителя госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова процесса покупки вакцин дискредитирует страну.

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Степанов подчеркнул, что в переговорах о поставке вакцин участвуют Минздрав, Зеленский и Министерство иностранных дел
Степанов подчеркнул, что в переговорах о поставке вакцин участвуют Минздрав, Зеленский и Министерство иностранных дел
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения Украины может забрать у госпредприятия "Медицинские закупки Украины" функцию покупки вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов 6 января, сообщило "Радіо Свобода".

По мнению министра, публичная критика министерства со стороны директора госпредприятия Арсена Жумадилова "дискредитирует Украину". Степанов подчеркнул, что в переговорах о поставке вакцин в Украину участвуют Минздрав, президент Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел.

"Минздрав ведет переговоры [о покупке вакцин] непосредственно с компаниями-производителями. Это те, которые находятся на завершающей стадии клинических испытаний, или компании, которые на сегодня уже регистрируют свою вакцину в некоторых странах", – сказал Степанов.

28 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 годаУкраина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной.

Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе либо в США, ЕС, Бразилия или Турции.

Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.

3 января Жумадилов обвинил Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. Об этом глава "Медзакупок" написал в Facebook. По словам Жумадилова, "министр, по сути, сам определил поставщика".

"По моей информации, Украина могла получить цену минимум на $1 ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. По состоянию на сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один", – написал он.

В Украине на утро 6 января подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, выздоровело – 761 898, умерло – 19 357 человек.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Владимир Зеленский, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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