Количество больных COVID-19 в мире превысило 87 млн

В мире от коронавируса умерло 1 млн 883 тыс. человек, а 48 млн 777 тыс. – выздоровели.

В США коронавирусом заразилось более 21 млн человек

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В мире по состоянию на утро 7 января коронавирус подтвержден у 87 млн 186 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. 1 млн 883 тыс. человек умерли, 48 млн 777 тыс. – выздоровели. Наибольшее распространение вируса зафиксировано в таких странах: США (21,3 млн заболевших, 361,1 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют);

Индия (10,4 млн заболевших, 150,3 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);

Бразилия (7,87 млн заболевших, почти 199 тыс. умерших, 7 млн выздоровевших);

Россия (3,27 млн заболевших, 59,1 тыс. умерших, 2,7 млн выздоровевших);

Великобритания (2,84 млн заболевших, 77,5 тыс. умерших, данные о числе выздоровевших отсутствуют) . Украина в списке на 17-м месте. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.