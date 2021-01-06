ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Мэр Черкасс: У нас жизнь идет своим путем, жесткий локдаун не нужен

Вслед за властями Тернополя об отказе от строгих карантинных ограничений заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Против локдауна в Черкассах выступил мэр города
Против локдауна в Черкассах выступил мэр города
Фото: Анатолій Бондаренко \ Facebook

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко считает распоряжение правительства о введении локдауна с 8 по 24 января несвоевременным. Об этом Бондаренко заявил в видеообращении в Facebook. 

Он сообщил, что сейчас в больницах города на стационарном лечении находятся 120 больных коронавирусом, есть свободные места. 

"На фоне снижения количества больных, которое сейчас происходит, я считаю введение жесткого локдауна несвоевременным. Мы видели пик заболеваемости перед Новым годом, сейчас спад. Я думаю, в Киеве снова будет пик, потому что то, что происходило в праздники на Софийской площади, карантином сложно назвать. В Черкассах жизнь идет своим путем, нет больших скоплений людей, ситуация контролируется", – заявил Бондаренко. 

По его мнению, правительству следует более ясно определить список разрешенных к продаже в карантин товаров и критерии, по которым разрешено работать магазинам, иначе эти решения должно брать на себя местное самоуправление. Бондаренко отметил, что власти Черкасс решат "что и как делать", в понедельник, 11 января. 

https://www.facebook.com/official.bondarenko/videos/3629790017139920/

"Карантин выходного дня" в ноябре 2020 года в Черкассах вводить также отказывались, несмотря на то, что сам мэр болел COVID-19. Тогда против карантинных мер выступили также Львов, Николаев, Одесса, Славянск.

Об отказе вводить локдаун сегодня заявил также мэр Тернополя Сергей Надал. Он подчеркнул, что в городе уменьшается количество больных коронавирусом.

По состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, 19 357 человек умерли, 761 898 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2978 человек.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Теги: Черкассы, карантин, Анатолий Бондаренко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Муж Maruv показал поцелуй с женой-блондинкой на пляже
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
Каннский фестиваль могут перенести с весны на лето
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
"Просто обязан выпустить соло-альбом". Потап показал неожиданный подарок от Каменских. Фото
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
Аткинсон озвучивает анимационный образ Мистера Бина
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
После госпитализации самого богатого музыканта Dr Dre в его дом пытались пробраться грабители
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Филатов показал девятимесячного сына
Филатов показал девятимесячного сына
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS