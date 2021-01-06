Тихановская переболела COVID-19

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская перенесла коронавирусную инфекцию "достаточно легко", отметила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционерка Светлана Тихановская переболела коронавирусной инфекцией. Об этом 6 января сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь политика Анна Красулина.

Она рассказала, что болезнь Тихановская перенесла "достаточно легко" и уже приступила к работе после полного выздоровления.

Оппозиционерка находится за пределами Беларуси, страну она покинула в августе 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, на 6 января в мире зарегистрировано 86,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось почти 1,9 млн пациентов с COVID-19, выздоровело 48,6 млн человек.