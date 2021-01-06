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“Каждый день умирает 200 человек“. Минздрав выступил против переноса или отмены локдауна

После зимних праздников в Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19, а это дополнительные нагрузки на медицинскую систему, заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Количество тяжело больных COVID-19 в больницах растет, сообщил Степанов
Количество тяжело больных COVID-19 в больницах растет, сообщил Степанов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министерство здравоохранения Украины настаивает на введении жестких карантинных ограничений с 8 января по 00.00 25 января, в ведомстве ожидают новой вспышки заболеваемости COVID-19 в стране после праздников. Об этом 6 января заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео брифинга опубликовано в Facebook на странице Минздрава.

По словам Степанова, о сроках введения локдауна правительство сообщило заранее. Кроме того, тенденции заболеваемости COVID-19 в Украине не дают оснований для его отмены.

"Хочу напомнить, что в период праздников у нас ежедневно фиксируются около 5–7 тыс. случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек. Сейчас более 23 тыс. человек находятся в наших больницах, более 10% из которых тяжелые больные. Их количество растет", – сказал Степанов.

В Минздраве ожидают роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом после новогодних праздников и Рождества.

"Мы все видели, что все равно были массовые скопления людей, все равно было празднование, так мы устроены. Как следствие, это увеличит нагрузку на нашу медицинскую систему", – отметил Степанов.

По данным Минздрава, по состоянию на 6 января средний показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 264,8 случая на 100 тыс. населения, что в 6,6 раза выше базового уровня (40 новых случаев на 100 тыс. населения). Самый высокий показатель заболеваемости – в Запорожской (431,3), Николаевской (422,2) и Черкасской (405,1) областях. Самый низкий уровень заболеваемости в Кировоградской области (76,9).

В среднем по Украине занято 34,9% коек для пациентов с коронавирусом. В Николаевской области больными COVID-19 занята почти половина мест, в Киеве – 42,8%. В остальных регионах этот показатель колеблется в пределах 30–42%.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, 19 357 человек умерли, 761 898 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2978 человек.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, медицина, правительство, праздники, запрет, больница, карантин, болезнь, ограничения, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, больницы, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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