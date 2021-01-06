"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом

Российская ведущая Лера Кудрявцева сдала положительный тест на COVID-19 перед вылетом в Дубай.

Кудрявцева: Все эти дни чувствовала слабость и заложило нос Фото: leratv / Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева 6 января в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

По словам ведущей, положительный тест на COVID-19 она сдала, когда готовилась к поездке в Дубай.

"У меня был куплен билет в Дубай на сегодняшнее число, а для того, чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус. Мы вызвали на дом службу и на следующий день приходит положительный результат. Я офигела. Что хочу сказать? Все эти дни чувствовал слабость и заложило нос. Судя по всему, я болею, но болею "по-легкому", – рассказала Кудрявцева.

Ведущая вспомнила, что перед этим купила в онлайн-магазине южно-корейские тесты на коронавирус и все они показывали отрицательный результат.

Кудрявцева отметила, что после получения положительного теста изолировалась в своей московской квартире.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 6 января коронавиросом заразилось более 3,27 млн человек, умерли – 59,13 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.