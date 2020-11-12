Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой

Российская ведущая Лера Кудрявцева иронично прокомментировала последние события 2020 года.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева 11 ноября в Instagram назвала нынешнее время удивительным.

"В удивительное время живем – ни подрочить, ни покашлять", – написала она.

Кудрявцева отметила, что эту фразу услышала от своей подруги.

Российский актер Артур Пирожков отреагировал на публикацию с помощью смеющихся смайлов.

"Лучше уж рукоблудить, чем руки распускать. Идиоты просто, кто начал мужика стыдить. Сами просто не попались и типа святые", – написали в комментариях пользователи Instagram, вероятно, имея в виду скандал, связанный с обнародованием интимного видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы.

"Мне понравилась эта фраза! Огонь", – прокомментировали фолловеры.

"Горькая правда", – считают пользователи сети.

"И это только цветочки", – предположили подписчики.