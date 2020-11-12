Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой

Российская телеведущая Лера Кудрявцева 11 ноября в Instagram назвала нынешнее время удивительным.
"В удивительное время живем – ни подрочить, ни покашлять", – написала она.
Кудрявцева отметила, что эту фразу услышала от своей подруги.
Российский актер Артур Пирожков отреагировал на публикацию с помощью смеющихся смайлов.
"Лучше уж рукоблудить, чем руки распускать. Идиоты просто, кто начал мужика стыдить. Сами просто не попались и типа святые", – написали в комментариях пользователи Instagram, вероятно, имея в виду скандал, связанный с обнародованием интимного видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы.
"Мне понравилась эта фраза! Огонь", – прокомментировали фолловеры.
"Горькая правда", – считают пользователи сети.
"И это только цветочки", – предположили подписчики.
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Как сказала моя Подруга : « в удивительное время живём , ни подрочить, ни покашлять !»
В начале ноября Дзюба был отстранен от текущих сборов национальной футбольной сборной России после того, как в сети появился интимный ролик с его участием – на видео было запечатлено, как он мастурбирует.
Футболист в ответ заявил, что не является идеальным человеком и может ошибаться.
Как вскоре стало известно, автором опубликованного ролика является блогер Наталья Веретенникова, которая, по ее словам, была по ту сторону экрана во время записи ролика.