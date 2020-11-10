  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы

По словам российского шоумена Ивана Урганта, игрок питерского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба на видео интимного характера, которое оказалось в сети, делал то, что делают все мужчины.

Российский ведущий Иван Ургант публично отреагировал на публикацию интимного видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы, прокомментировав ситуацию в эфире передачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале".

"Все мужчины это делают. Все! В подростковом возрасте вообще все. Приятно, что Артем в 32 года сохранил такой юношеский задор, такую непосредственность", – сказал Ургант.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Дзюба – нападающий питерского "Зенита", а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу.

7 ноября YouTube-канал HOT STAVKA обнародовал ролик, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, на камеру занимался мастурбацией.

После этого главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу решили не вызывать на ноябрьские сборы команды, чтобы "оградить от излишнего негатива и напряжения" как сборную, так и его самого.

9 ноября Дзюба, реагируя на обнародованное видео, заявил, что неидеален.

Издание Kp.ru сообщило, что автором опубликованного ролика является блогер Наталья Веретенникова, которая, по ее словам, была по ту сторону экрана во время записи ролика.