Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ

Блогер Наталья Веретенникова заявила, что именно она была по ту сторону экрана телефона на скандальном видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы, пишет Kp.ru.

Автором интимного видео, на котором во время мастурбации запечатлен нападающий питерского "Зенита", а также капитан клуба и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба, обнародовала блогер Наталья Веретенникова. Об этом 10 ноября сообщило издание Kp.ru со ссылкой на ее заявление.

По словам Веретенниковой, именно она была партнершей футболиста во время записи скандального ролика.

Блогер отметила, что после его публикации она стала объектом травли. В настоящее время страница Веретенниковой в Instagram закрыта для пользователей сети, которые не пописаны на ее страницу.

Издание сообщает, что блогер проживает в Индии.

7 ноября YouTube-канал HOT STAVKA обнародовал ролик, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, на камеру занимался мастурбацией.

После этого главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу решили не вызывать на ноябрьские сборы команды, чтобы "оградить от излишнего негатива и напряжения" как сборную, так и его самого.

9 ноября Дзюба, реагируя на обнародованное видео, заявил, что неидеален.