"Все мы грешны". Капитан сборной РФ по футболу, который попал в скандал из-за интимного видео, сказал, что "не идеален"

Игрок российской футбольной команды "Зенит", капитан сборной РФ Артем Дзюба, который попал в скандал из-за интимного видео, 8 ноября обнародовал видеообращение, в котором сказал, что "не идеален". Ролик, который он опубликовал в своем закрытом Instagram-аккаунте, обнародовал Telegram-канал Baza.
Матч против "Краснодара", который прошел 8 ноября, он назвал, "наверное, самым непростым в своей карьере". "Зенит" выиграл со счетом 3:1, Дзюба забил один из голов.
"Как, наверное, в аду побывал немножко, даже не сдержал эмоции в машине на обратном пути. Но я бы хотел сказать, наверное, следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению. Поэтому я во многом, наверное, виноват в этом. Могу винить только себя", – сказал Дзюба.
Он отметил, что постарается "не сломаться", хотя во время матча "было очень тяжело".
"В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту", – добавил футболист.
Дзюба оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, на котором похожий на него мужчина мастурбирует, снимая происходящее на камеру. Baza писала, что телефон Дзюбы взломали, из-за чего ролик слили в сеть.
Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов сообщил, что Дзюбу решили не вызывать на ноябрьские сборы команды, чтобы "оградить от излишнего негатива и напряжения" как сборную, так и его самого.