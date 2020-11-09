"Все мы грешны". Капитан сборной РФ по футболу, который попал в скандал из-за интимного видео, сказал, что "не идеален"

Игрок российской футбольной команды "Зенит", капитан сборной РФ Артем Дзюба после того, как в СМИ обнародовали якобы его интимное видео, сказал, что "грешен" и поблагодарил людей за поддержку.

Дзюбу после попадания в скандал решили не вызывать на ноябрьские матчи сборной Фото: zenit_spb / Instagram

Игрок российской футбольной команды "Зенит", капитан сборной РФ Артем Дзюба, который попал в скандал из-за интимного видео, 8 ноября обнародовал видеообращение, в котором сказал, что "не идеален". Ролик, который он опубликовал в своем закрытом Instagram-аккаунте, обнародовал Telegram-канал Baza.

Матч против "Краснодара", который прошел 8 ноября, он назвал, "наверное, самым непростым в своей карьере". "Зенит" выиграл со счетом 3:1, Дзюба забил один из голов.