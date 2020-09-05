Ургант снял пародию на Лукашенко с автоматом и его сына

Российский телеведущий Иван Ургант спародировал президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Николая, которые 23 августа прилетели во Дворец независимости на вертолете и с автоматами. Видео пародии опубликовано на Youtube-канале "Вечерний Ургант" 4 сентября.

В начале передачи Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев вышли к зрителям с игрушечными водяными автоматами и в бронежилетах.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Ургант сказал Хрусталеву: "Смотри, Митька, занимай позицию". После этого он осмотрел зал и сказал, что "крысы-то разбежались", повторив фразу Лукашенко об участниках акции протеста.

Ведущий также назвал зрителей "красавцами". Так Лукашенко называл бойцов ОМОН, которые охраняли его резиденцию во время акций протеста.

В ответ из зала закричали "Мы с тобой до конца".

"Мы разыграли для вас фрагмент замечательного стихотворения Михаила Танича "Папа может, папа может все, что угодно", – сказал Ургант, заканчивая пародию.

Лукашенко попал в объективы камер с автоматом в руках два раза. Впервые это было вечером 23 августа, когда в Минске проходили очередные протестные акции. Демонстранты собрались возле Дворца независимости, а Лукашенко в это время облетал город на вертолете. Он приземлился возле Дворца, вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли "кто-то еще там". Президента Беларуси сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом.

Второй раз Лукашенко показался с автоматом на территории перед Дворцом независимости 30 августа. Он был одет в белую рубашку и бронежилет. Его сопровождали два человека – один из них был в камуфляжной форме и с рацией.

В Минске 30 августа и других городах Беларуси прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.