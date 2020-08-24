Оппозиция в Беларуси просит проверить, почему 15-летнему сыну Лукашенко давали автомат

23 августа в Минске, где проходили массовые акции протеста, президента Беларуси Александра Лукашенко сопровождал его младший сын Николай. Оппозиционерка Мария Колесникова обратила внимание, что несовершеннолетнему передали оружие.

Компетентные органы должны выяснить, почему 15-летнему сыну президента Беларуси Александра Лукашенко Николаю давали автоматическое оружие. Об этом 24 августа заявила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова, сообщает РБК.

"Хотелось бы обратить внимание на то, что факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов", – сказала она.

23 августа в Минске, когда в городе проходили массовые акции протеста, Николай Лукашенко, младший сын президента, сопровождал своего отца, о чем информировала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Telegram-канал "Пул Первого" публиковал видео из ситуационного штаба, проходившего в Дворце независимости. На ролике видно, что сын Лукашенко одет в бронежилет, а на столе перед ним лежит автомат. Человек, похожий на сына Лукашенко, появляется в бронежилете и с оружием и на других видео, опубликованных пресс-службой президента Беларуси.

Сам Лукашенко-старший в этот день тоже появился с оружием – из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом в руках. Автомат у Лукашенко был без магазина с патронами.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную технику. Силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров.

О каких-либо штурмах информации не поступало, однако Эйсмонт утверждала, что "митингующие пошли на своеобразный штурм".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.