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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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У уголовников есть правило: не свети нож, бей сразу. Судя по шоу Лукашенко и сына, эти ссыкливые фраера хотят взять протестующих на понт

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Только вынести вперед ногами.

У уголовников есть такое правило: не свети нож, бей сразу, пока враг не понял твоих намерений. Размахивают ножом только ссыкливые фраера, пытающиеся взять на понт противника, а заодно избавиться таким образом от собственного страха. Судя по вчерашнему шоу семейного дуэта клоунов "Лукашенко и сын", диктатор слаб, боится прямого столкновения с протестующими, пытается запугать их дешевыми автоматно-камуфляжными понтами и грозным видом. Более того, он не уверен в своих карателях и жалко лебезит перед ними, пытаясь подкупить откровенной лестью.

Главное для Луки – не допустить новых столкновений демонстрантов с полицией. Чувствуется, он боится, что каратели теперь могут дрогнуть и не решатся больше стрелять в народ. Поэтому пытается нагнать страх на протестующих, чтобы остановить их на дальних подступах к своей трясущейся шкуре.

Белорусская революция сможет победить, только если восставшие перейдут в наступление. Тогда есть шанс, что силовики отступят или даже частично перейдут на их сторону (если не ОМОН, то армейские подразделения и полиция). Иначе Лука дождется неминуемого спада движения и устроит террор в духе 1937 года. Отомстит белорусам за собственный унизительный страх перед ними.

Восставшие просто не могут долго сохранять приподнятое эмоциональное состояние и активность. Если революция не может победить, она заканчивается апатией населения, многолетней реакцией и террором власти. Иного в истории еще не случалось. Не нужно надеяться, что маньяк уйдет сам. Его могут только вынести вперед ногами.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Игорь Эйдман
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