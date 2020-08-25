"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт

49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram, что ее маме Александре Кудрявцевой стало плохо. Это произошло в аннексированном Крыму.
"Я, наверное, да и не только я, надолго запомним этот год. 2020-й. Конечно, мы здесь выкладываем в основном только красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни, конечно, все по-другому. Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребенок, что наконец-то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на "скорой", давление 220. Инсульт", – написала она.
Кудрявцева поделилась переживаниями, которые испытала, узнав о состоянии мамы.
"Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно! Держись, родная! Мы рядом! Берегите родителей!" – призвала телеведущая.
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Я наверное да и не только я надолго запомним этот год . 2020 . Конечно мы здесь выкладываем в основном только Красивые фотографии , как у всех все прекрасно и безоблачно . В жизни конечно все по другому . Мама поехала к нашей сестренке в Алушту . Звонила и радовалась как ребёнок , что наконец то море и солнце * . Собиралась на концерт к @lazarevsergey .. Ночью плохо, увезли на скорой , давление 220 . Инсульт . Знаете , первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь . Сегодня я уже как- то пришла в себя , есть план действий . Нас ждёт долгий путь к восстановлению , но мы справимся . Мамуля люблю тебя сильно - сильно ! * Держись родная * Мы рядом !! Берегите родителей ! И спасибо врачу Софье Александровне и вашей команде в Крымской областной больнице им . Семашко , что держите руку на пульсе . *
Мама Леры Кудрявцевой родилась 20 мая 1942 года. Она работала научным сотрудником, как и ее муж, отец телеведущей Лев Кудрявцев.
Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске.