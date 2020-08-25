"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что ее маме предстоит долгая реабилитация.

49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram, что ее маме Александре Кудрявцевой стало плохо. Это произошло в аннексированном Крыму.

"Я, наверное, да и не только я, надолго запомним этот год. 2020-й. Конечно, мы здесь выкладываем в основном только красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни, конечно, все по-другому. Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребенок, что наконец-то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на "скорой", давление 220. Инсульт", – написала она.

Кудрявцева поделилась переживаниями, которые испытала, узнав о состоянии мамы.

"Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно! Держись, родная! Мы рядом! Берегите родителей!" – призвала телеведущая.

Мама Леры Кудрявцевой родилась 20 мая 1942 года. Она работала научным сотрудником, как и ее муж, отец телеведущей Лев Кудрявцев.

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске.