Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 декабря, 2019
 
Новости

"Очень агрессивная операция". Кудрявцеву прооперировали после того как у нее лопнул имплант в груди

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что имплант в ее левой груди около шести лет был порван и протекал.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кудрявцева: В срочном порядке сделали операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей
Кудрявцева: В срочном порядке сделали операцию по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с порванным имплантом в груди. Об этом она сообщила в Instagram.

"Наркоз еще не отошел, возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит, все не зря", – написала она.

Кудрявцева рассказала, что 15 лет назад она в Санкт-Петербурге поставила импланты, на которые давалась пожизненная гарантия, а врач говорил, что их можно давить танком. При этом, по словам телеведущей, она регулярно наблюдалась у врачей.

"Каждый год прохожу чек-ап . Отправили на УЗИ, потом на МРТ с констрастом. Вердикт: левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", – рассказала Кудрявцева.

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская СССР). Она вела и веде различные концерты и фестивали в РФ. Карьеру на телевидении  начала как ведущая шоу "Партийная зона" на МУЗ-ТВ. Сейчас ведет программу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Снималась в фильмах "На крыше мира", "Самый лучший фильм", "О, счастливчик".

Теги: Лера Кудрявцева, импланты, операция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
Наталия ДВАЛИ
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Александра НЕЖЕЛЬСКАЯ
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них единицы
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них – единицы Актуально
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS