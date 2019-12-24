"Очень агрессивная операция". Кудрявцеву прооперировали после того как у нее лопнул имплант в груди

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с порванным имплантом в груди. Об этом она сообщила в Instagram.
"Наркоз еще не отошел, возможно, завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит, все не зря", – написала она.
Кудрявцева рассказала, что 15 лет назад она в Санкт-Петербурге поставила импланты, на которые давалась пожизненная гарантия, а врач говорил, что их можно давить танком. При этом, по словам телеведущей, она регулярно наблюдалась у врачей.
"Каждый год прохожу чек-ап . Отправили на УЗИ, потом на МРТ с констрастом. Вердикт: левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", – рассказала Кудрявцева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики * 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень * Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о « болезни грудных имплантов « Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую * Будьте здоровы *
Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске (Казахская СССР). Она вела и веде различные концерты и фестивали в РФ. Карьеру на телевидении начала как ведущая шоу "Партийная зона" на МУЗ-ТВ. Сейчас ведет программу "Секрет на миллион" на канале НТВ.
Снималась в фильмах "На крыше мира", "Самый лучший фильм", "О, счастливчик".