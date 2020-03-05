Мейхер обвинила российскую передачу "Секрет на миллион" в заказном сюжете о своем отце

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер рассказала, что в российской программе "Секрет на миллион", в которой она принимала участие, был показан неправдивый сюжет о ее отце Александре Мейхере.

Мейхер: За деньги кто угодно скажет что угодно фото: nadyameiher / Instagram

Певица Надежда Мейхер в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что каждый человек абсолютно подкупаем и за деньги может сказать все, что угодно.

В качестве примера певица привела сюжет о своем отце, показанный в эфире передачи "Секрет на миллион" на российском телеканале НТВ в июне 2017 года, в которой она принимала участие.

В сюжете из уст неизвестного доктора прозвучал диагноз отца певицы Александра Мейхера – "открытая форма туберкулеза". По словам Мейхер, эта история является ложью.

"Некий доктор оглашает на всю страну диагноз моего отца. Какое он имеет на это право? Значит, он был куплен, ему заплатили за это деньги. Это была неправдивая история", – объяснила Мейхер.

По словам певицы, она занималась лечением отца и общалась с его врачами. "Но ни я, ни моя мама ни разу не видели этого "условного" доктора", – заявила певица.

"Самый профессиональный человек абсолютно подкупаем и за деньги может сказать все, что угодно", – резюмировала артистка.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube

Надежда Мейхер трижды была участницей группы "ВИА Гра". Впервые Мейхер стала участницей группы, пройдя кастинг в 2000 году.

На своей странице в Instagram певица часто публикует детские фотографии, рассказывая о своих родителях – отце Александре Мейхере и маме Галине Щербе.