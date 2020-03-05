Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
05 марта, 2020
 
Новости

Мейхер обвинила российскую передачу "Секрет на миллион" в заказном сюжете о своем отце

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер рассказала, что в российской программе "Секрет на миллион", в которой она принимала участие, был показан неправдивый сюжет о ее отце Александре Мейхере.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мейхер: За деньги кто угодно скажет что угодно
Мейхер: За деньги кто угодно скажет что угодно
фото: nadyameiher / Instagram

Певица Надежда Мейхер в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что каждый человек абсолютно подкупаем и за деньги может сказать все, что угодно. 

В качестве примера певица привела сюжет о своем отце, показанный в эфире передачи "Секрет на миллион" на российском телеканале НТВ в июне 2017 года, в которой она принимала участие. 

В сюжете из уст неизвестного доктора прозвучал диагноз отца певицы Александра Мейхера – "открытая форма туберкулеза". По словам Мейхер, эта история является ложью. 

"Некий доктор оглашает на всю страну диагноз моего отца. Какое он имеет на это право? Значит, он был куплен, ему заплатили за это деньги. Это была неправдивая история", – объяснила Мейхер. 

По словам певицы, она занималась лечением отца и общалась с его врачами. "Но ни я, ни моя мама ни разу не видели этого "условного" доктора", – заявила певица.

"Самый профессиональный человек абсолютно подкупаем и за деньги может сказать все, что угодно", – резюмировала артистка. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Надежда Мейхер трижды была участницей группы "ВИА Гра". Впервые Мейхер стала участницей группы, пройдя кастинг в 2000 году. 

На своей странице в Instagram певица часто публикует детские фотографии, рассказывая о своих родителях – отце Александре Мейхере и маме Галине Щербе.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, Лера Кудрявцева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Как зарубежные СМИ отреагировали на отставку Кабмина Украины. Обзор
Татьяна РАЙДА
  Резников, Емец, Таран, Гутцайт и Аваков. Кто есть кто в новом Кабмине премьер-министра Шмыгаля
  Резников, Емец, Таран, Гутцайт и Аваков. Кто есть кто в новом Кабмине премьер-министра Шмыгаля
Наталия ДВАЛИ
Внеочередное заседание Верховной Рады. Назначение Кабмина Шмыгаля. Онлайн-репортаж
Внеочередное заседание Верховной Рады. Назначение Кабмина Шмыгаля. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS