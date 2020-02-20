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20 февраля, 2020
 
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Мейхер рассказала, что уберегло ее от карьеры феминистки

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер считает, что могла бы возглавить движение феминисток, если бы не танцы и трое детей.

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Мейхер: За моей женственностью скрывается пацанка
Мейхер: За моей женственностью скрывается пацанка
Фото: nadyameiher / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер считает, что трое детей уберегли ее от карьеры феминистки. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

По словам Мейхер, если бы она не занималась танцами и не родила троих детей, то, возможно, стала бы лидером какой-то "феминистской группировки".

Певица заявила, что материнство и хореография смягчили ее бунтарский характер.

"Конечно, я не паинька, но под моей так называемой женственностью и сексуальностью скрывается чистая пацанка", – призналась артистка.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. В 2000 году она начала петь в группе "ВИА Гра", работая с перерывами в коллективе до 2011 года. Позже начала сольную карьеру.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко, 23 марта 2012 года – дочь Анну, 17 октября 2015-го – Марию от российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Теги: феминизм, дети, ВИА Гра, Надежда Мейхер
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