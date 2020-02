Мейхер рассказала, что уберегло ее от карьеры феминистки

View this post on Instagram

Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью * Это подчёркивает мой характер, бунтарский , своенравный... Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви * . Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( кака многие приписывают)сексуальностью * ,скрывается «чистая пацанка» * И если бы я не связала свою жизнь с танцами ( народными , балет, со сценой , телевидением, стихами, одеждой @meiherbymeiher ♥ * ...) Если бы не стала трижды мамой ( а детки мои очень сильно меня изменили, именно они открыли во мне женственность), возможно стала бы лидером какой-нибудь феминисткой группировки * Вас в жизни что-то или кто-то заставляли меняться???? * #nadiya #fashion #clothesshopping #meiherbymeiher #надеждамейхер #женскаяодежда #киев *