Мейхер показала прогулку с дочерьми

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер показала своих младших детей.

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер обнародовала в Instagram фото со своими дочерьми – семилетней Анной и четырехлетней Марией.

"Мама – летчик-налетчик. Наконец-то вырвались на природу..." – написала она.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. В 2000 году она начала петь в группе "ВИА Гра", работая с перерывами в коллективе до 2011 года. Позже начала сольную карьеру.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко, 23 марта 2012 года – дочь Анну, 17 октября 2015-го – Марию от российского бизнесмена Михаила Уржумцева.