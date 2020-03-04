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04 марта, 2020
 
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Мейхер рассказала о пластических операциях

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер заявила, что отсутствие пластических операций в ее биографии можно отследить по ее архивным снимкам.

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Мейхер: Чем богаче ты становишься внутренне, тем менее ты нуждаешься во внешнем тюнинге
Мейхер: Чем богаче ты становишься внутренне, тем менее ты нуждаешься во внешнем тюнинге
Фото: nadyameiher / Instagram

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" певица Надежда Мейхер в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", заявила, что ее внешность полностью естественна.

"Мы живем в 21-м веке, ты можешь загуглить, как Надя Мейхер выглядела в юношестве. У меня полно этих фотографий, на которых видно, что девочка рано развивалась, и здесь не нужно к доктору ходить, и так все понятно. Я обычно говорю: "Потрогайте, я троих детей выкормила", – сказала Мейхер.

Она подчеркнула, что не приемлет пластические операции и "уколы красоты".

"Я к пластике абсолютно категорична. Даже не просто к пластике, а и к уколам красоты… Проблема нашего общества – это желание быть идеальным. К сожалению, это приводит к пагубным последствиям, потому что, если посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся похожими друг на друга: похожие носы, губы, ровненькие лбы... У меня движется лоб, у меня нет никаких уколов", – отметила певица.

Мейхер уверена, что женщина не станет чувствовать себя счастливее, если будет просто идеально выглядеть.

"Чем богаче ты становишься внутренне, тем менее ты нуждаешься во внешнем тюнинге", – сказала певица.

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. В 2000 году она начала петь в группе "ВИА Гра", работая с перерывами в коллективе до 2011 года. Позже она начала сольную карьеру.

Теги: Надежда Мейхер
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