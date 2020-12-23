Бульвар Шоубиз
 
23 декабря, 2020
 
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91-летняя Пахмутова и 92-летний Добронравов госпитализированы с COVID-19

Близкая знакомая супругов – российского композитора Александры Пахмутовой и ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова – рассказала о самочувствии пары.

Пахмутова и Добронравов живут в браке с 1956 года
Пахмутова и Добронравов живут в браке с 1956 года
Фото: kremlin.ru

91-летний российский композитор Александра Пахмутова и ее супруг, 92-летний поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с COVID-19. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила близкая знакомая семьи.

По ее словам, Пахмутова и Добронравов госпитализированы в Центральную клиническую больницу Москвы. Как отметила она, супруги чувствуют себя нормально.

Пара живет в браке с 1956 года. Детей у них нет.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Является автором более 400 песен. Наиболее известные – "Нежность", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей", "Старый клен", "Трус не играет в хоккей", "Мелодия", "Надежда", "Орлята учатся летать", "Песня о тревожной молодости".

Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Наиболее известные песни на его стихи – "Нежность, "Команда молодости нашей", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей", "Надежда".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 23 декабря в России коронавирусом заразилось 2,87 млн человек, 1,71 млн умерли, 43,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Теги: поэт, композитор, Николай Добронравов, Александра Пахмутова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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