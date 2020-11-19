Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19

По словам российского певца Валерия Меладзе, ему удалось осуществить свое желание и посетить отделение, в котором лечатся пациенты с COVID-19.

Российский певец Валерий Меладзе разместил 17 ноября в Instagram ролик, на котором был запечатлен во время визита в больницу, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Меладзе отправился к больным, переодевшись в специальный защитный костюм.

"Вчера я попросил у врачей разрешения приезжать в "ковидные" отделения, чтобы поддержать их морально и дать положительные эмоции пациентам, которые борются с вирусом. Сегодня я побывал в Московском центре инфекционных болезней "Вороновское", – подписал он ролик.

По словам артиста, пациенты не узнавали его в защитном костюме до тех пор, пока врачи не называли его имя.

"Узнав, улыбались. Рад, что вызвал положительные эмоции у пациентов и врачей!" – подытожил Меладзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

16 октября Меладзе в Instagram обратился к медикам с просьбой пустить его в отделения, где проходят лечение люди, заразившиеся коронавирусом. "Хочу просто быть рядом с вами, помочь и применить свои силы, возможности и умения", – объяснил он свое желание. Сейчас эта публикация отсутствует на странице артиста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в мире COVID-19 выявили более чем у 56,4 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. Умерли от этой болезни 1,35 млн.

В России количество заболевших составило 1,9 млн человек, из которых более 34,5 тыс. умерли.