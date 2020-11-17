"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе

По словам участника московского театра "Квартет И" Леонида Бараца, они с коллегами и раньше не принимали участия в съемках новогодних передач для российских каналов, но в этом году не будут сниматься именно из-за бойкота, который объявил российский певец Валерий Меладзе.

Барац: Мы поддерживаем Меладзе и не будем сниматься ни в каких новогодних программах. Нас, правда, туда и не зовут Фото: lesha_barats / Instagram

Российский актер украинского происхождения, участник московского театра "Квартет И" Леонид Барац 17 ноября в Instagram заявил, что поддерживает инициативу российского певца Валерия Меладзе, призывающего коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах.

"Меладзе призвал своих коллег не сниматься в "голубых огоньках" федеральных каналов в связи с тем, что правительство Москвы своими мерами практически лишило заработков нас – артистов. Мы – "Квартет И" – поддерживаем Меладзе и не будем сниматься ни в каких новогодних программах. Нас, правда, туда и не зовут, но в этом году мы не будем там сниматься именно по этой причине. Валерий, мы с тобой", – заявил он в своем видеообращении.

"Я по такому принципу не выхожу замуж", – отреагировали на публикацию фолловеры.

"Встану на вашу сторону – в этом году тоже не пойду сниматься на федеральные каналы", – прокомментировали заявление Бараца пользователи сети.

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С 13 ноября в Москве действуют новые правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, ресторанам, барам и кафе запрещено работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей должно быть временно приостановлено, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. При этом в театрах, кинотеатрах и концертных залах в этот период количество зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Реагируя на это, российский певец Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина.

Его коллега Лев Лещенко рассказал, что из-за карантина оказался в трудном финансовом положении и выживает благодаря сбережениям и поддержке друзей.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не рассматривает меры в поддержку российского шоу-бизнеса.