Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом

Российский певец Валерий Меладзе записал видеообращение к московским медикам, в котором выразил желание попасть в отделения, где проходят лечение люди, заразившиеся коронавирусом.
Запись обращения артист обнародовал 16 ноября в Instagram. По словам Меладзе, таким образом он хочет поддержать медиков и пациентов во время лечения.
"Обращаюсь к врачам Москвы и Московской области, так как я живу в этом регионе и могу достаточно быстро оказаться рядом с вами. Хотел бы попросить разрешения приезжать в "ковидные" отделения больниц и прошу разрешения доступа в "красную" зону. Я хочу поддерживать морально. Если я каким-то образом и по-другому смогу быть полезен вам и пациентам, буду этому рад", – заявил он.
Артист подчеркнул, что инициатива не является попыткой попиариться.
"Хочу просто быть рядом с вами, помочь и применить свои силы, возможности и умения", – резюмировал он.
Меладзе отключил возможность комментировать публикацию.
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15 ноября Меладзе призвал коллег из российского шоу-бизнеса бойкотировать участие в съемках новогодних программ, чтобы привлечь внимание властей к проблемам артистов, которые остались без работы в условиях карантина, введенного с целью борьбы с распространением коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 17 ноября в мире COVID-19 выявили более чем у 55 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции. Умерли от этой болезни 1,32 млн.
В России количество заболевших составило 1,9 млн человек, из которых более 33 тыс. умерли.